Путин: Россия и Китай выступают за многополярный мир
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, это подтвердил последний визит в Россию лидера КНР Си Цзиньпина. Глава российского государства указал, что эта встреча дала хороший импульс развитию двусторонних связей.
«Мы выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», - указал российский лидер на встрече главой МИД Китая Ван И.
Ранее Путин заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru