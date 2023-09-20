Путин: Россия и Китай выступают за многополярный мир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают с единых позиций формирования многополярного мира, сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, это подтвердил последний визит в Россию лидера КНР Си Цзиньпина. Глава российского государства указал, что эта встреча дала хороший импульс развитию двусторонних связей.

«Мы выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», - указал российский лидер на встрече главой МИД Китая Ван И.

Ранее Путин заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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