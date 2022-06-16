В США заявили, что не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки РФ

По его словам, в Белом доме считают это противоречит нормам международного права.



«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», - подчеркнул он.

Салливан добавил, что в настоящее время США рассматривают дальнейшее предоствление Украине вооружений и разведывательной информации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса разрабатывают комплексный пакет помощи для перехода Украины от вооружения советской эпохи к современному натовскому, пишет журнал «Профиль».

