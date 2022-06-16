В США заявили, что не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки РФ
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не намерен принуждать Киев идти на территориальные уступки Москве, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Белом доме считают это противоречит нормам международного права.
«Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права», - подчеркнул он.
Салливан добавил, что в настоящее время США рассматривают дальнейшее предоствление Украине вооружений и разведывательной информации.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса разрабатывают комплексный пакет помощи для перехода Украины от вооружения советской эпохи к современному натовскому, пишет журнал «Профиль».
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