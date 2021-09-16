Австралия получит от США подлодки с атомными реакторами

Австралия получит от США подводные лодки с атомными реакторами, а не с ядерным вооружением. Об этом сообщил президент США Джо Байден, комментируя партнерство AUUKUS, передает РИА Новости.

В свою очередь, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что при этом партнерстве Австралия хочет наладить производство атомных субмарин. Он подчеркнул, что планов на владение ядерным оружием у страны нет.

AUUKUS является трехсторонним партнерством между США, Австралией и Великобританией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияПодлодка
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