Австралия получит от США подлодки с атомными реакторами

Австралия получит от США подводные лодки с атомными реакторами, а не с ядерным вооружением. Об этом сообщил президент США Джо Байден, комментируя партнерство AUUKUS, передает РИА Новости.

В свою очередь, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что при этом партнерстве Австралия хочет наладить производство атомных субмарин. Он подчеркнул, что планов на владение ядерным оружием у страны нет.

AUUKUS является трехсторонним партнерством между США, Австралией и Великобританией.

