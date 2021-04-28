В США заявили, что готовы продолжать санкционное давление против РФ
США готовы при необходимости вводить новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление высокопоставленного представителя Белого дома на брифинге, посвященном первым 100 дням президентства нынешнего лидера США Джо Байдена.
По словам источника, США намерены сохранять "стабильный подход". По его сведениям, руководство страны "не будет стесняться" в методах давления на Россию. Чиновник подчеркнул, что США намерены заставить РФ заплатить цену за действия, которые считаются "неприемлемыми для ответственной страны".
Ранее США ввели в действие новый пакет санкций против России. Россия предприняла зеркальные шаги и предупредила о развитии событий в случае продолжения враждебной политики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. По данным СМИ, в перечень могут попасть США, Польша, Чехия и страны Прибалтики.
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