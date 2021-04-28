В США заявили, что готовы продолжать санкционное давление против РФ

По словам источника, США намерены сохранять "стабильный подход". По его сведениям, руководство страны "не будет стесняться" в методах давления на Россию. Чиновник подчеркнул, что США намерены заставить РФ заплатить цену за действия, которые считаются "неприемлемыми для ответственной страны".

Ранее США ввели в действие новый пакет санкций против России. Россия предприняла зеркальные шаги и предупредила о развитии событий в случае продолжения враждебной политики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ведомство формирует список недружественных России государств. По данным СМИ, в перечень могут попасть США, Польша, Чехия и страны Прибалтики.

