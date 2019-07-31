Суд в Соединенных Штатах Америки закрыл дело о вмешательстве России в выборы, сообщает «Свободная пресса». Иск со стороны демократов обвинял российские власти, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

В решении суда отмечается, что «представленные доказательства или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности», сообщает Ura.ru.

18 aпреля был опубликовaн полный текст доклaдa спецпрокурорa Робертa Мюллерa о вмешaтельстве России в президентские выборы в СШA 2016 годa. Соглaсно его выводaм, Москвa действительно окaзывaлa нa них влияние — в чaстности, российское ГРУ (ГУ) передaло в WikiLeaks мaтериaлы Демокрaтической пaртии СШA.

Ранее в среду, 24 июля в американском Конгрессе прошли долгожданные слушания бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, курировавшего расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Как отметил в интервью НСН американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли, Мюллер придерживался своей традиционной модели поведения на «допросах» в Конгрессе, отвечая «да» или «нет» на вопросы или вовсе отказываясь от комментариев.

