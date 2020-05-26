В США возможны новые санкции против «Северного потока-2»

Гренелл заявил, что в вопросе дальнейших санкций солидаризировались представители всех фракций Конгресса США. Посол отметил, что подобный законопроект может быть рассмотрен быстро, несмотря на усилия, которые американские политики тратят на предвыборную борьбу.

После введения первого пакета ограничений Россия решила достраивать газопровод собственными силами, перегнав на место строительства судно "Академик Черский". Агентство отмечает, что американский сенатор Тед Круз уверен в необходимости наложить санкции на "Газпром", а также заморозить банковские активы менеджеров компании.