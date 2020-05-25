Аналитик опроверг прогнозы по ценам на газ ниже нуля

«Эксперты обращают внимание на то, что произошло на нефтяном рынке, но там торговля идет фьючерсами, а в газовой сфере фьючерсов фактически нет в таком формате, как на рынке нефти. Поэтому цены не могут уйти ниже нуля. Так что это бестолковые разговоры. Но то, что цены упадут ниже текущих котировок, это вполне возможно именно на европейском рынке, что для России довольно болезненно, так как рынок сбыта – это Европа. Это может произойти, потому что у поставщиков есть огромная конкуренция, мы конкурируем в основном с поставщиками жирного природного газа, а на европейском рынке газа сложился целый комплекс проблем. Во-первых, "Газпром" готовился к тому, что не будет нового транзитного договора с Украиной в преддверии Нового года, закачивал много газа в европейские подземные хранилища, а в итоге транзит был продолжен, договор подписали. Плюс была теплая зима в Европе, получается, что европейцы вышли из отопительного сезона фактически с полными газовыми хранилищами. В 2019 году еще было введено историческое количество заводов по сжижению газа, и, конечно же, ситуация с коронавирусом. Когда он был еще в Азии, уже тогда сократилось потребление газа, весь СПГ, который был не востребован, ушел в Европу, где в итоге тоже из-за коронавируса сократилось потребление. И по долгосрочным контрактам "Газпрома" цены осенью будут еще меньше, чем сейчас, потому что у компании есть контакты с нефтяной привязкой, а нефть начала падать еще в марте. Зная сегодняшнюю цены на нефть, можно предсказывать цену на газ через полгода. Поэтому и получается, что осенью следом за ценами на нефть упадут и цены на газ в контрактах с нефтяной привязкой», – сказал он.

Тем не менее, эксперт не стал отрицать, что текущий год станет тяжелым для всех производителей газа в мире. Ситуация начнется меняться, по мнению Юшкова, лишь в 2021 году.

«2020 год будет очень тяжелым для производителей газа, которые, прежде всего, ориентируются на европейский рынок. Цены будут очень низкие, и только в 2021 году может быть определенная коррекция. Я не думаю, что именно "Газпром" станет жертвой, все производители терпят убытки, американские компании уже останавливают отгрузки. Предполагаю, что очень сильно пострадает Австралия, потому что у них самая высокая себестоимость жирного газа. Норвегия задумывается об остановке на ряде месторождений, поэтому тяжело всем», – прокомментировал специалист.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности объяснил НСН решение Германии сделать исключение из правил Газовой директивы Евросоюза для газопровода «Северный поток» на 20 лет.

