Российское судно-трубоукладчик прибыло в Германию
Российское судно «Академик Черский», которое может быть использовано для достройки газопровода «Северный поток-2», прибыло в Германию. В настоящее время оно стоит на якоре в акватории порта Мукран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы слежения за перемещениями морских судов.
В Германию «Академик Черский» прибыл из порта Балтийск в Калининградской области, где дозаправился и принял на борт несколько новых членов экипажа.
Судно принадлежит «Газпрому» и специализируется на трубоукладке. В Мукране расположен логистический терминал строительства «Северного потока-2».
Ранее украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал «бессмысленной болтовней» украинские угрозы «Северному потоку-2». Он объяснил, что на заявления украинских чиновников никто в Европе внимания не обращает, особенно в такое непростое время, как сейчас.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
165 тыс.+-22 926 / сут.
Умерли
1 827+104 / сут.
Выздоровели
31 916+5 308 / сут.
- От Арбениной до Сукачева, под «Смуглянку» и «День победы». Как «НАШЕ Радио» празднует 75-летие
- Вильфанд пообещал похолодание москвичам на следующей неделе
- Небольшие магазины обуви и одежды откроются на первом этапе снятия ограничений
- Умер «отец рока» Литл Ричард
- Синоптики пообещали снег в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru