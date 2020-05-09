Российское судно-трубоукладчик прибыло в Германию

В Германию «Академик Черский» прибыл из порта Балтийск в Калининградской области, где дозаправился и принял на борт несколько новых членов экипажа.

Судно принадлежит «Газпрому» и специализируется на трубоукладке. В Мукране расположен логистический терминал строительства «Северного потока-2».

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал «бессмысленной болтовней» украинские угрозы «Северному потоку-2». Он объяснил, что на заявления украинских чиновников никто в Европе внимания не обращает, особенно в такое непростое время, как сейчас.











