БЖРК «Баргузин» назвали аргументом для США в пользу СНВ-3

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН рассказал о преимуществах БЖРК «Баргузин».



Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» мог бы стать эффективным ответом на модернизацию ядерных сил США. Как пишет «Военно-промышленный курьер», «Баргузин» имеет существенные преимущества как перед предшественниками, так и перед другими комплексами ядерного сдерживания. В отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа «Ярс», маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, «Баргузин» нераспознаваем для космической и наземной разведки.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН рассказал, в чем преимущества БЖРК «Баргузин».

«Мы еще при Горбачеве, а потом при Ельцине вывели из строя боевые железнодорожные ракетные комплексы и поставили их на прикол. Это было сделано к большой радости США, потому что для них БЖРК были самой большой головной болью. Они постоянно перемещались по России, причем, замаскированные под обычные пассажирские поезда, и американская разведка просто не могла отследить их. Теперь же, когда Соединенные Штаты последовательно выходят из военных договоров, то для России все больше встает вопрос о возвращении в строй БЖРК.

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Один такой комплекс уже фактически разработан, и сейчас уже вопрос, чтобы поставить его на рельсы. От предыдущих БЖРК он будет отличаться, прежде всего, своей мощностью. Осталось дождаться только решения высшего военно-политического руководства. Это могло бы пролить холодную воду «трезвоумия» на разгоряченные мозги Пентагона и сделать американцев более сговорчивыми в дискуссиях о состоянии наших ракетно-ядерных потенциалов и судьбе нового договора о стратегических наступательных вооружениях», - объяснил Баранец.

Отметим, в Советском Союзе был разработан БЖРК «Молодец». Однако комплекс был снят с вооружения после подписания договора СНВ-2.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СШАЖелезные ДорогиЯдерное Оружие
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