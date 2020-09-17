БЖРК «Баргузин» назвали аргументом для США в пользу СНВ-3

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» мог бы стать эффективным ответом на модернизацию ядерных сил США. Как пишет «Военно-промышленный курьер», «Баргузин» имеет существенные преимущества как перед предшественниками, так и перед другими комплексами ядерного сдерживания. В отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа «Ярс», маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, «Баргузин» нераспознаваем для космической и наземной разведки.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН рассказал, в чем преимущества БЖРК «Баргузин».

«Мы еще при Горбачеве, а потом при Ельцине вывели из строя боевые железнодорожные ракетные комплексы и поставили их на прикол. Это было сделано к большой радости США, потому что для них БЖРК были самой большой головной болью. Они постоянно перемещались по России, причем, замаскированные под обычные пассажирские поезда, и американская разведка просто не могла отследить их. Теперь же, когда Соединенные Штаты последовательно выходят из военных договоров, то для России все больше встает вопрос о возвращении в строй БЖРК.