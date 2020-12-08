Рябков рассказал о переданных США документах по ДСНВ
Россия передала Соединенным Штатам варианты рамочного соглашения о контроле над вооружениями. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что документы неофициальные, они направлены в качестве «пищи для размышления». Один из них содержит возможные рамки режима контроля над вооружениями, второй предлагает продление действующего Договора по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
По мнению дипломата, будущее российско-американское уравнение в сфере стратегической стабильности должно включать ядерные и неядерные вооружения, пишут «Известия».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия для обороны создает беспилотные морские подводные суда. Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал, что имел в виду российский лидер.
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