По его словам, Киев получает оружие от Соединенных штатов, чтобы «сражаться против русских». Помпео также отметил, что гордится нынешней политикой США по Украине.

Ранее Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы и оказывают активное содействие достижению мира, а также стабильности на Украине. Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался верить в миролюбивое заявление госсекретаря США Майка Помпео о заинтересованности США в стабильности на Украине.

Напомним, с 2014 года США выделил Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности. Только в текущем году Вашингтон помог Киеву 250 млн долларов на закупку вооружения, а также на обучение лётного состава.

