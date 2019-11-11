В США рассказали о целях поставок оружия на Украину
В США озвучили цели, в связи с которыми страна осуществляет поставку оружия на Украину. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео в эфире американского телеканала.
По его словам, Киев получает оружие от Соединенных штатов, чтобы «сражаться против русских». Помпео также отметил, что гордится нынешней политикой США по Украине.
Ранее Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы и оказывают активное содействие достижению мира, а также стабильности на Украине. Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался верить в миролюбивое заявление госсекретаря США Майка Помпео о заинтересованности США в стабильности на Украине.
Напомним, с 2014 года США выделил Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности. Только в текущем году Вашингтон помог Киеву 250 млн долларов на закупку вооружения, а также на обучение лётного состава.
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