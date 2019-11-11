Украина заявила о готовности самостоятельно дать отпор России

Украина способна «самостоятельно защититься от России в случае нападения». Такое заявление сделал министр обороны страны Андрей Загороднюк в интервью телеканалу «1+1», пишет RT.

Он пояснил, что сейчас оборонное ведомство Украины уже выработало возможные шаги на случай подобного развития событий. По словам Загороднюка, у Украины уже готов ответ.

Однако министр обороны Украины также сообщил, что страна по-прежнему продолжает получать помощь от НАТО. В том числе, речь идет об оружии и технике.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы и оказывают активное содействие достижению мира, а также стабильности на Украине. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео. Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался верить в миролюбивое заявление госсекретаря США Майка Помпео о заинтересованности США в стабильности на Украине.

