В США рассказали о плане действий против «Северного потока - 2»

В США раскрыли план действий против "СП-2". Американский дипломат Курт Волкер заявил, что если Россия будет использовать «Северный поток — 2» в качестве оружия, то США и Германия предпримут меры против газопровода.

Волкер отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами.

Он добавил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином, позволяющее достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей, объясняется финансовыми выгодами.

«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», - сказал Волкер.

Напомним, что трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены. Представители компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что до конца 2021 года планируется ввести объект в эксплуатацию.

«Северный поток - 2» - это газовый трубопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год.

Тем временем Пушков прокомментировал заявление США по «Северному потоку — 2».



