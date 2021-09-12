Пушков прокомментировал заявление США по «Северному потоку — 2»

«После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», - написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, как США пытались помешать сделке Москвы и Анкары по покупке российских зенитно-ракетных системы С-400, однако старания американских властей не увенчались успехом.

Ранее представитель госдепартамента Джалина Портер сообщил, что Вашингтон продолжит противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта Москвы.

Запуск «Северного потока-2» выгоден Европе, поскольку после ввода газопровода в эксплуатацию цены на газ понизятся во всем мире, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

