Пушков прокомментировал заявление США по «Северному потоку — 2»

Американские власти не имеют никакого отношения к проекту «Северный поток — 2», а значит, не могут оценивать его целесообразность.

Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября

«После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», - написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, как США пытались помешать сделке Москвы и Анкары по покупке российских зенитно-ракетных системы С-400, однако старания американских властей не увенчались успехом.

Ранее представитель госдепартамента Джалина Портер сообщил, что Вашингтон продолжит противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта Москвы.

Запуск «Северного потока-2» выгоден Европе, поскольку после ввода газопровода в эксплуатацию цены на газ понизятся во всем мире, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Северный Поток-2Алексей Пушков
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