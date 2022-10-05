В США рассказали, что дает России включение новых регионов
Вхождение новых территорий в состав России дает Москве защищенную позицию для обороны территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика Минобороны США Карен Квятковски.
По ее словам, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий, что это «является очевидной целью» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине. Эксперт отмечает, что Запад поддерживает ту власть на Украине, которая «изгнала большинство политических партий и всех, критиковавших Киев».
Квятковски отмечает, что продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью Киева при поддержке США и НАТО, а платить за это придется американским налогоплательщикам.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США «никогда не признают» вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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