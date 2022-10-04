Байден: США «никогда не признают» вхождение частей Украины в РФ
Американский лидер Джо Байден заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США «никогда не признают» вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях прошли 23-27 сентября. Согласно организаторам, большинство людей проголосовали «за» присоединение к России. Церемония подписания соглашений прошла в Кремле 30 сентября.
Ряд европейских лидеров также отказались признавать итоги прошедшего голосования.
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