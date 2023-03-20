В США призвали создать аналог НАТО для ввода войск на Украину
Для окончания конфликта на Украине необходимо ввести на ее территорию войска западных стран. Об этом говорится в публикации во влиятельном американском издании Foreign Affairs.
Авторы материала полагают, что Запад может учредить новый военно-политический союз - Атлантико-Азиатское сообщество по безопасности.
В его состав могут войти страны НАТО и нейтральные государства. Допускается членство Украины.
По мнению авторов статьи, подразделения вооруженных сил стран - членов нового союза могли бы выступить с «мирной миссией» на Украине. При этом руководить действиями блока должно нейтральное государство, не состоящее в НАТО, говорится в публикации.
В США стали чаще признавать неудачи украинской армии и критиковать президента Владимира Зеленского за провалы, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, Вашингтон хочет дистанцироваться от провалов Киева, передает НСН.
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