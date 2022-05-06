Вучич: Сербия продолжит путь по вступлению в ЕС
Президент Сербии Александар Вучич в спецобращении к нации заявил, что страна останется на пути по вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
При этом он отметил, что большая часть жителей стран могут высказаться против. По мнению Вучича, Сербия станет сильне на европейском пути.
Ранее Вучич заявлял, что последние опросы показывают отрицательное отношение к вступлению в ЕС большинства жителей страны. Согласно президенту, это происходит из-за политики «двойных стандартов» ЕС. Как считает Вучич, она проявляется в том, что ЕС требует от Сербии признать Косово независимым государство, в то время как выступает за территориальную целостность Украины.
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