В США призвали начать беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая

США стоит начать переживать из-за партнерства России и Китая, считает бывший директор Национальной Разведки Джон Рэтклифф. Об этом он заявил в эфире Fox News.

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«[Президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке – яркий показатель изменения отношения ... к США», — подчеркнул Рэтклифф.

Экс-директор разведки отметил, что лидеры России и Китая показывают своей политикой на угасающий авторитет Соединенных Штатов. По словам Рэтклиффа, после ухода американских сил из Афганистана в 2021 году в Москве и Пекине увидели слабость Вашингтона и теперь испытывают его на прочность.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «преувеличено».

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ФОТО: РИА Новости
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