В США призвали начать беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая

«[Президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке – яркий показатель изменения отношения ... к США», — подчеркнул Рэтклифф.

Экс-директор разведки отметил, что лидеры России и Китая показывают своей политикой на угасающий авторитет Соединенных Штатов. По словам Рэтклиффа, после ухода американских сил из Афганистана в 2021 году в Москве и Пекине увидели слабость Вашингтона и теперь испытывают его на прочность.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «преувеличено».

