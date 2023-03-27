В США призвали начать беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая
США стоит начать переживать из-за партнерства России и Китая, считает бывший директор Национальной Разведки Джон Рэтклифф. Об этом он заявил в эфире Fox News.
«[Президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке – яркий показатель изменения отношения ... к США», — подчеркнул Рэтклифф.
Экс-директор разведки отметил, что лидеры России и Китая показывают своей политикой на угасающий авторитет Соединенных Штатов. По словам Рэтклиффа, после ухода американских сил из Афганистана в 2021 году в Москве и Пекине увидели слабость Вашингтона и теперь испытывают его на прочность.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «преувеличено».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- В Москве девушка умерла после приема иммуностимулирующего препарата
- В США призвали начать беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая
- Премьер Польши: Киеву нельзя недооценивать силы РФ
- В Австралии заявили, что россияне смогут выступить на Олимпиаде в Брисбене
- Киевское направление Московской железной дороги станет Калужским
- Марочко заявил о тяжелой ситуации для Киева в Артемовске
- СМИ: Военные ВСУ пожаловались, что на Артемовском направлении закончились дроны
- Производственное предприятие ИКЕА в Новгороде купила российская компания
- Азербайджан предложил армянам Карабаха провести вторую встречу в Баку
- Военная контрразведка Польши задержала иностранца по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru