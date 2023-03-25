СМИ: США проиграют делающим упор на патриотизме России и Китаю

В материале отмечается, что властям США доверяют менее трети американцев. При этом рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, а правительство Китая пользуется «почти единодушным» доверием граждан.

«Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — указано в статье.

American Thinker полагает, что РФ планирует взрастить политическую память, дающую возможность гордиться своей страной. Так, Москва концентрирует внимание не на провалах прошлого, а на героических страницах своей истории — в первую очередь, победе в Великой Отечественной войне. Китай использует схожий подход и уделяет внимание патриотизму и политической памяти. При этом американские элиты и власти заостряют внимание на отрицательных моментах: рабстве или системном расизме.

