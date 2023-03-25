СМИ: США проиграют делающим упор на патриотизме России и Китаю
США, в отличие от России и Китая, неверно подходят к вопросу о политической памяти, из-за чего Вашингтон оказывается в проигрышном положении. Об этом пишет издание American Thinker.
В материале отмечается, что властям США доверяют менее трети американцев. При этом рейтинг президента России Владимира Путина составляет 82%, а правительство Китая пользуется «почти единодушным» доверием граждан.
«Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — указано в статье.
American Thinker полагает, что РФ планирует взрастить политическую память, дающую возможность гордиться своей страной. Так, Москва концентрирует внимание не на провалах прошлого, а на героических страницах своей истории — в первую очередь, победе в Великой Отечественной войне. Китай использует схожий подход и уделяет внимание патриотизму и политической памяти. При этом американские элиты и власти заостряют внимание на отрицательных моментах: рабстве или системном расизме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Сенатор из Румынии после угроз Киева призвала не поддерживать Украину
- СМИ: США проиграют делающим упор на патриотизме России и Китаю
- Российские бойцы уничтожили польскую САУ Krab в ДНР
- Взрыв прогремел на шоколадной фабрике в США
- Российские вертолеты ударили по украинским критически важным объектам
- Умер сооснователь Intel Гордон Мур
- СМИ предупредили о повышении Украиной тарифа на транзит нефти из России
- СМИ: В Судане четыре человека погибли в ходе столкновений
- Зеленский заявил, что Украина пока не может перейти в контрнаступление
- В США россиянина обвинили в мошенничестве и шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru