Байден: Сближение России и Китая сильно преувеличено
Сближение России и Китая преувеличено, считает президент США Джо Байден. Об этом политик заявил на пресс-конференции в ходе своего визита в Канаду.
Говоря о ситуации на фоне встречи лидеров РФ и КНР, Байден подчеркнул, что не относится «легкомысленно» к Москве или Пекину.
«Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали», — цитирует политика РИА Новости.
По словам Байдена, коалиции формируют западные страны. В частности, американский президент упомянул Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD)США, Австралии, Индии и Японии; оборонный альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов AUKUS; объединение США, Японии и Южной Кореи.
Американский президент заключил, что действия России и Китая могут «значительно обостриться», однако призвал смотреть на ситуацию в перспективе.
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