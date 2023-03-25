Байден: Сближение России и Китая сильно преувеличено

Говоря о ситуации на фоне встречи лидеров РФ и КНР, Байден подчеркнул, что не относится «легкомысленно» к Москве или Пекину.

«Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Байдена, коалиции формируют западные страны. В частности, американский президент упомянул Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD)США, Австралии, Индии и Японии; оборонный альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов AUKUS; объединение США, Японии и Южной Кореи.

Американский президент заключил, что действия России и Китая могут «значительно обостриться», однако призвал смотреть на ситуацию в перспективе.

