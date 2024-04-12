Песков назвал инаугурацию президента поводом для провокаций врагов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящую инаугурацию Владимира Путина как очередной повод для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России.

СМИ: Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая

Вместе с тем, Песков заявил, что Москва научилась противостоять подобным провокациям.

Ранее СМИ сообщили, что инаугурация избранного на мартовских выборах президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Это будет уже пятый срок Путина на этом посту, который стал возможнт после внесения изменений в Конституцию, которые обнулили его предыдущие сроки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПрезидентИнаугурация

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