Песков назвал инаугурацию президента поводом для провокаций врагов
12 апреля 202413:50
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предстоящую инаугурацию Владимира Путина как очередной повод для новых попыток «наших врагов» по дестабилизации обстановки в России.
Вместе с тем, Песков заявил, что Москва научилась противостоять подобным провокациям.
Ранее СМИ сообщили, что инаугурация избранного на мартовских выборах президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Это будет уже пятый срок Путина на этом посту, который стал возможнт после внесения изменений в Конституцию, которые обнулили его предыдущие сроки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru