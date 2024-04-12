Песков назвал инаугурацию президента поводом для провокаций врагов

Вместе с тем, Песков заявил, что Москва научилась противостоять подобным провокациям.

Ранее СМИ сообщили, что инаугурация избранного на мартовских выборах президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Это будет уже пятый срок Путина на этом посту, который стал возможнт после внесения изменений в Конституцию, которые обнулили его предыдущие сроки.

