Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом
Владимиру Путину и Джо Байдену следует поговорить друг с другом, чтобы положить конец конфликту на Украине, считает глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
К этому выводу дипломат пришел после просмотра выступлений Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших накануне.
«Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом», - рассказал Сийярто местным СМИ.
Политик призвал стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время, поскольку затягивание диалога может привести к «огромной беде».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, но Путин и Байден пока не пользовались ей.
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