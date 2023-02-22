Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом

К этому выводу дипломат пришел после просмотра выступлений Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших накануне.

«Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом», - рассказал Сийярто местным СМИ.

Политик призвал стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время, поскольку затягивание диалога может привести к «огромной беде».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сохраняется, но Путин и Байден пока не пользовались ей.

