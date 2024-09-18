В США признали бесполезность антироссийских санкций

По его словам, работают лишь ограничения поставок на мировой рынок российских энергоресурсов. Впрочем, ввиду отсутствия сдерживающего механизма Россия нарастила экспорт нефти до полного объема производства, подчеркнул Исса.

Ранее советник американского президента по нацэкономике Лаэль Брейнард заявила, что власти США намерены расширять антироссийские рестрикции на те государства, которые помогают Москве обходить санкции.

