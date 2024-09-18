В США признали бесполезность антироссийских санкций

При действующем президенте США Джо Байдене Вашингтон не смог ввести эффективные антироссийские санкции. Об этом заявил член комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Дарелл Исса, сообщило РИА Новости.

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По его словам, работают лишь ограничения поставок на мировой рынок российских энергоресурсов. Впрочем, ввиду отсутствия сдерживающего механизма Россия нарастила экспорт нефти до полного объема производства, подчеркнул Исса.

Ранее советник американского президента по нацэкономике Лаэль Брейнард заявила, что власти США намерены расширять антироссийские рестрикции на те государства, которые помогают Москве обходить санкции.

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ФОТО: РИА Новости
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