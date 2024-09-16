В США предложили расширить антироссийские санкции на союзников России

Советник американского президента по нацэкономике Лаэль Брейнард заявила, что власти США намерены расширять антироссийские рестрикции на те государства, которые помогают Москве обходить санкции. Об этом сообщило РИА Новости.

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По мнению Брейнард, следует продвигать санкции по мере изменения торговли. Она добавила, что рестрикции Вашингтона работают эффективнее в случае своей многосторонности и применения союзниками США.

Ранее сообщалось, что американские власти введут новые антироссийские санкции из-за якобы неправомерного удержания граждан США.

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ФОТО: РИА Новости
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