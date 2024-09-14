Захарова назвала санкции США против журналистов РФ «террористической атакой»
Обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС.
«Наше молчание недопустимо. Все, что происходит сегодня в эти дни с российскими журналистами и с российскими медиаструктурами, - нападение, которое на них совершает коллективный Запад, может произойти с каждым из вас», - сказала она.
Захарова также добавила, что новые рестрикции являются «информационной террористической атакой».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в санкционный список медиагруппу «Россия Сегодня» (входят агентства «РИА Новости» и Sputnik) и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Под санкции также попало юрлицо телеканала Russia Today — АНО «ТВ-Новости». Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, внесенные в санкционный список информационное агентство и телеканал «выполняли функции разведки», напоминает «Радиоточка НСН».
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