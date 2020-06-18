В США принят закон, предусматривающий санкции против китайских чиновников
Президент США Дональд Трамп подписал закон о защите прав уйгуров (тюркский коренной народ) в Китае, предусматривающий введение санкций против чиновников страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что санкции могут последовать за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Ранее Конгресс США одобрил этот законопроект.
Как пишет агентство, в докладе комитета ООН по искоренению расовой дискриминации 2018 года говорится, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Китае. Китайские власти эту информацию опровергают, отмечая, что "центры по перевоспитанию" направлены на то, чтобы уйгуры получили необходимые навыки и могли найти хорошую работу.
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