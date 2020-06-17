США объявили о санкциях против Асада и его жены

Вашингтон готовится ввести санкции против Сирии, при этом они будут адресными: ограничения, в том числе, коснутся президента Башара Асада и его супруга. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В Госдепе подчеркнули, что санкции против Дамаска вводятся в рамках закона под названием «Цезарь» - он стал продолжением экономического и политического давления на Сирию.

Отмечается, что санкции призваны положить конец «ведению войны и массовыми зверствами против сирийского народа», передает RT.

В новый санкционный список США, помимо Асада и его жены, попали 39 имен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСШАСирия
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