США объявили о санкциях против Асада и его жены
Вашингтон готовится ввести санкции против Сирии, при этом они будут адресными: ограничения, в том числе, коснутся президента Башара Асада и его супруга. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
В Госдепе подчеркнули, что санкции против Дамаска вводятся в рамках закона под названием «Цезарь» - он стал продолжением экономического и политического давления на Сирию.
Отмечается, что санкции призваны положить конец «ведению войны и массовыми зверствами против сирийского народа», передает RT.
В новый санкционный список США, помимо Асада и его жены, попали 39 имен.
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