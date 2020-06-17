США объявили о санкциях против Асада и его жены

Вашингтон готовится ввести санкции против Сирии, при этом они будут адресными: ограничения, в том числе, коснутся президента Башара Асада и его супруга. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.



В Госдепе подчеркнули, что санкции против Дамаска вводятся в рамках закона под названием «Цезарь» - он стал продолжением экономического и политического давления на Сирию.



Отмечается, что санкции призваны положить конец «ведению войны и массовыми зверствами против сирийского народа», передает RT.



В новый санкционный список США, помимо Асада и его жены, попали 39 имен.

