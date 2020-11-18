ФСБ отказалась возбудить уголовное дело по инциденту с Навальным

Федеральная служба безопасности не увидела оснований для возбуждения дела о разработке и производстве химического оружия в связи с заявлением Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает юридическая служба ФБК.

ФСБ рассмотрела обращение фонда и ответила, что для принятия процессуальных решений нет оснований, так как другой правоохранительный орган проводит проверку указанных ФБК фактов инцидента с Навальным.

Фонд борьбы с коррупцией обратился в столичный Лефортовский суд с просьбой оценить ответ ФСБ на поданное заявление.

Ранее ФБК обратился в ФСБ с требованием возбудить уголовное дело по статье «разработка, производство, сбыт оружия массового поражения» на основании предполагаемого отравления Навального ядом группы «Новичок».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска. Оппозиционер был госпитализирован после экстренной посадки в Омске, позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики сообщили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.

По данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», не относящимся к запрещённым.

Российские власти ведут доследственную проверку инцидента с Алексеем Навальным.

