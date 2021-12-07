США запланировали выделение $300 млн помощи Украине

Оборонный бюджет США на 2022 финансовый год включает в себя $300 млн в поддержку Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

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Отмечается, что эта сумма также предполагается на расходы и поддержку украинских ВС.

По предварительным подсчетам, оборонный бюджет Соединенных штатов составит в общей сумме $770 млрд. В сенате страны продолжаются активные дискуссии по проекту.

Ранее во вторник стало известно, что американские законодатели исключили пункт о введении санкционных мер против газопровода «Северный поток - 2» из проекта оборонного бюджета страны.

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ФОТО: pixabay.com
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