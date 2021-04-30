В США предупредили об «ответе» РФ в случае закрытия признанного иноагентом «Радио Свободная Европа»
США намерены "ответить" России в случае закрытия признанной в РФ СМИ-иноагентом радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя госдепа США Неда Прайса.
По словам Прайса, российским властям надо прекратить давление на СМИ, в противном случае США "ответят" на эти действия. При этом представитель госдепа не уточнил, каким образом это будет осуществляться.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут помогать радиостанции. Блинкен заявил, что вопрос давления на СМИ обсуждался с российской стороной.
ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", являющаяся частью медиакорпорации "РСЕ/РС", по решению Минюста РФ была внесена в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Компании выписали штрафы за несоблюдение маркировки.
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