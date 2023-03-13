В США предупредили о грядущем ухудшении отношений с Китаем
Назначение генерала Ли Шанфу главой Минобороны Китая может привести к дальнейшему нагнетанию и без того натянутых взаимоотношений КНР и США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Автор материала напомнил, что в феврале 2023 года Вашингтон сбил якобы принадлежащий Пекину аэростат-шпион над Южной Каролиной , а в 2022 году произошла эскалация вокруг Тайваня. Отмечается также, что представители оборонных ведомств Китая и США не контактируют с ноября 2022 года.
Новый министр обороны КНР, отметило издание, поддерживает военно-дипломатическую работу с упором на «служение политической дипломатии», обоюдную интеграцию гражданских и военных ресурсов посредством сближения вооруженных сил и компаний двух стран.
Ранее китайское издание Global Times заявило, что траты США на оборону свидетельствуют о риске возникновения глобальной войны.
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