В США предупредили о грядущем ухудшении отношений с Китаем

Автор материала напомнил, что в феврале 2023 года Вашингтон сбил якобы принадлежащий Пекину аэростат-шпион над Южной Каролиной , а в 2022 году произошла эскалация вокруг Тайваня. Отмечается также, что представители оборонных ведомств Китая и США не контактируют с ноября 2022 года.

Новый министр обороны КНР, отметило издание, поддерживает военно-дипломатическую работу с упором на «служение политической дипломатии», обоюдную интеграцию гражданских и военных ресурсов посредством сближения вооруженных сил и компаний двух стран.

Ранее китайское издание Global Times заявило, что траты США на оборону свидетельствуют о риске возникновения глобальной войны.

