В Китае назвали повышение оборонного бюджета США сигналом о приближении мировой войны

«Насколько велик риск войны в мире? <...> Нужно только посмотреть на сумму, которую США на данный момент тратят на вооружение, чтобы сделать практически точный вывод», — отмечается в материале.

Издание указывает, что в 2023 году утвержденный Вашингтоном бюджет США на оборону — $842 млрд — в четыре раза превышает оборонный бюджет Китая. Большая часть американского бюджета уходит на разработку нового наступательного оружия и военных технологий. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов занимает одну из ключевых ролей в политике США, поэтому Вашингтон тратит бюджет на эту сферу.

В Китае считают, что «большие боссы» в американском бизнесе и политическом руководстве видят в мировых конфликтах способ для заработка, пишет RT.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что уровень вложений в оборонную промышленность увеличивается во всем мире. По мнению политика, это указывает на то, что в следующие 20 лет «все планируют воевать», отмечает телеканал «360».

