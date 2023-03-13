Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству в вопрос Тайваня
Власти Китая должны решительно противостоять вмешательству внешних сил в вопрос Тайваня, сообщил лидер страны Си Цзиньпин.
По его словам, Пекин должен выступать против сепаратистских действий, нацеленных на независимость острова.
Также, по словам председателя КНР, необходимо модернизировать китайскую армию для защиты суверенитета и интересов развития страны. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем.
Ранее Белый дом запросил более 9 млрд долларов на сдерживание Пекина.
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