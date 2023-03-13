Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству в вопрос Тайваня

Власти Китая должны решительно противостоять вмешательству внешних сил в вопрос Тайваня, сообщил лидер страны Си Цзиньпин.

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По его словам, Пекин должен выступать против сепаратистских действий, нацеленных на независимость острова.

Также, по словам председателя КНР, необходимо модернизировать китайскую армию для защиты суверенитета и интересов развития страны. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем.

Ранее Белый дом запросил более 9 млрд долларов на сдерживание Пекина.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:ТайваньКитайСи Цзиньпин
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