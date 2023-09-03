В США предупредили Францию о последствиях «деколонизации» Африки 

«Жители начинают понимать, что … Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Габон или другие прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают», — заявил американский эксперт.

По его мнению, французским элитам придется столкнуться с последствиями, когда они «достигли своего благосостояния, постоянно наживаясь на Африке». В связи с этим последние события в Африке являются для Франции «экзистенциальной угрозой», отметил Риттер.

30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных, но провалом это «гонка» закончилась не только для нынешнего главы Габона. Стало понятно, что «африканский ветер перемен» стал сюрпризом для всех заинтересованных в регионе игроков, когда США и Франция не смогли выработать единую стратегию действий и даже «поссорились» на этом фоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

