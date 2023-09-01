Макрон: все решения по Нигеру согласовываются со свергнутым президентом Базумом
Франция не станет предпринимать каких-либо мер в отношении Нигера, пока не поговорит со свергнутым в результате военного переворота президентом Мохамедом Базумом. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщает Provence.
По его словам, все решения Парижа по Нигеру в настоящее время согласовываются с Базумом.
Макрон рассказал, что практически ежедневно созванивается с ним. Он также добавил, что полностью поддерживает действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Нигера.
Ранее президента Франции Эммануэль Макрона обвинили в попытке подтолкнуть ЭКОВАС к вторжению в Нигер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru