Макрон: все решения по Нигеру согласовываются со свергнутым президентом Базумом

По его словам, все решения Парижа по Нигеру в настоящее время согласовываются с Базумом.

Макрон рассказал, что практически ежедневно созванивается с ним. Он также добавил, что полностью поддерживает действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) против Нигера.

Ранее президента Франции Эммануэль Макрона обвинили в попытке подтолкнуть ЭКОВАС к вторжению в Нигер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

