Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2», автором которого является республиканец Тед Круз. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что нужное количество голосов законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» не набрал. Документ предусматривал ввод санкций в отношении ряда организаций и их сотрудников, имеющих отношение к строительству газопровода.
Ранее американский эксперт Крис Миллер заявил, что возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.
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