Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Сенат США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2», автором которого является республиканец Тед Круз. Об этом сообщает «Интерфакс».

ЕС продлил санкции против России на полгода

Отмечается, что нужное количество голосов законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» не набрал. Документ предусматривал ввод санкций в отношении ряда организаций и их сотрудников, имеющих отношение к строительству газопровода.

Ранее американский эксперт Крис Миллер заявил, что возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры