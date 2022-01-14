Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Отмечается, что нужное количество голосов законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» не набрал. Документ предусматривал ввод санкций в отношении ряда организаций и их сотрудников, имеющих отношение к строительству газопровода.

Ранее американский эксперт Крис Миллер заявил, что возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.



