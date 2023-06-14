Песков опроверг слова Лукашенко о переговорах с Украиной об аренде Крыма
Пресс-секретаоь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, сообщает РИА Новости.
Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва и Киев якобы рассчитывали договориться об аренде Крыма, он указал, что «это не так».
«Нет, это не так... Крым - это российский регион», - заключил представитель Кремля.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что президент РФ Владимир Путин передал ему документ, в котором предполагалась «аренда там какая-то длительная» по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru