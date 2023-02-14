Журналист из США счел Путина сдерживающим фактором начала Третьей мировой

Политическая сдержанность и терпение российского лидера Владимира Путина можно считать единственным сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны. Такое мнение выразил обозреватель Эндрю Наполитано в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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По его словам, в действительности имеются доказательства того, что конфликт на Украине последовательно спровоцировали США. Наполитано также указал, что российский президент не угрожает президенту США Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома направить группу для организации убийства Путина.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Путина сообщил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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