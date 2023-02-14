По его словам, в действительности имеются доказательства того, что конфликт на Украине последовательно спровоцировали США. Наполитано также указал, что российский президент не угрожает президенту США Джо Байдену, в то время как сенатор Линдси Грэм публично просил главу Белого дома направить группу для организации убийства Путина.

Ранее ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Путина сообщил, что Россия не начинала боевых действий на Украине, а наоборот, пытается их закончить, отмечает НСН.

