В США предрекли падение рейтинга Си Цзиньпина из-за отставки экс-главы МИД

Отмечается, что по-прежнему открыт вопрос о причине увольнения Цинь Гана и о том, вернется ли он в политику. Эксперты полагают, что рейтинг Си Цзиньпина может пошатнуться из-за того, что он назначил 57-летнего Цинь Гана на пост главы МИД вместо более опытных дипломатов. Вице-президент по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниел Рассел отметил, что такой шаг главы Китая в нынешних реалиях может быть расценен как «досадная оплошность».

Ранее сообщалось, что пост главы МИД Китая займет глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

