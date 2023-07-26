В США предрекли падение рейтинга Си Цзиньпина из-за отставки экс-главы МИД
Отставка бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана может серьезно ударить по рейтингу китайского лидера Си Цзиньпина, чьим доверенным лицом являлся дипломат. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что по-прежнему открыт вопрос о причине увольнения Цинь Гана и о том, вернется ли он в политику. Эксперты полагают, что рейтинг Си Цзиньпина может пошатнуться из-за того, что он назначил 57-летнего Цинь Гана на пост главы МИД вместо более опытных дипломатов. Вице-президент по международной безопасности и дипломатии Института политики Азиатского общества Дэниел Рассел отметил, что такой шаг главы Китая в нынешних реалиях может быть расценен как «досадная оплошность».
Ранее сообщалось, что пост главы МИД Китая займет глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru