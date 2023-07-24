В МИД Китая не стали комментировать состояние здоровья главы ведомства Цинь Гана
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не стала делать заявлений о состоянии здоровья главы внешнеполитического ведомства Цинь Гана, который уже месяц не появлялся на публике. Об этом сообщает ТАСС.
«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — ответила Мао Нин на вопрос о местопребывании и состоянии министра.
Ранее Цинь Ган не поехал на мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте. В МИД КНР объяснили, что у 57-летнего министра возникли проблемы со здоровьем. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в Китай, запланированный на конец июля, из-за отсутствия Цинь Гана в публичном пространстве.
Цинь Ган занимает пост главы МИД Китая с конца декабря 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Официальный аккаунт Twitter переименовали в Х
- Путин подписал закон о повышении на пять лет пребывания в запасе
- Балицкий заявил о спаде активности ВСУ на Запорожском направлении
- AFP: Грете Тунберг грозит до шести месяцев заключения
- СВР назвал агрессией США внесение главы Агентства безопасности Сербии в список санкций
- В МИД Китая не стали комментировать состояние здоровья главы ведомства Цинь Гана
- Площадь природных пожаров в РФ превысила 1 млн га
- Госпитализированного Ивана Краско перевели в реабилитационный корпус
- Обучение в вузах трёх из четырёх новых регионов будет очным
- Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области 880 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru