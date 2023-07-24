В МИД Китая не стали комментировать состояние здоровья главы ведомства Цинь Гана

«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — ответила Мао Нин на вопрос о местопребывании и состоянии министра.

Ранее Цинь Ган не поехал на мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте. В МИД КНР объяснили, что у 57-летнего министра возникли проблемы со здоровьем. Кроме того, агентство Bloomberg сообщало, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли перенес визит в Китай, запланированный на конец июля, из-за отсутствия Цинь Гана в публичном пространстве.

Цинь Ган занимает пост главы МИД Китая с конца декабря 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

