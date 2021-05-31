В МИД РФ заявили о расхождении повесток Путина и Байдена

Повестки России и США к встрече лидеров двух стран не совпадают. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона готова реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны, но встречная готовность наблюдается реже.