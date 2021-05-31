В МИД РФ заявили о расхождении повесток Путина и Байдена

Повестки России и США к встрече лидеров двух стран не совпадают. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона готова реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны, но встречная готовность наблюдается реже.

Не дружба, но уже диалог. Путин и Байден встретятся в Женеве

Рябков также отметил, что Россия обозначит ряд тем, которые могут быть неприятны Вашингтону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить по телефону с американским «коллегой» Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным 16 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:СаммитДжо БайденВладимир Путин
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