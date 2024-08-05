США введут санкции против РФ за неправомерное удержание американцев

Американские власти введут новые антироссийские санкции из-за якобы неправомерного удержания граждан США, сообщил телеканалу Fox News представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан из России, включая осужденного экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными со странами Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

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