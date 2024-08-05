США введут санкции против РФ за неправомерное удержание американцев

По его словам, несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан из России, включая осужденного экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными со странами Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

