США введут санкции против РФ за неправомерное удержание американцев
Американские власти введут новые антироссийские санкции из-за якобы неправомерного удержания граждан США, сообщил телеканалу Fox News представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан из России, включая осужденного экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными со странами Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru