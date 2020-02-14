В США поприветствовали идею внести определение брака в Конституцию РФ
В США консервативная национальная организация одобрила идею законодательно определить в РФ понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью американской консервативной некоммерческой Национальной организации в поддержку брака Джозефа Грабовски
Грабовски объяснил, что брак возник раньше любого государственного устройства и формы правления, и отметил, что можно лишь "приветствовать" попытки законодательно сохранить эту "истину" в любой стране и любой властью. Джозеф Грабовски также выполняет обязанности исполнительного директора Международной организации в защиту семьи в США.
В четверг 13 февраля президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой, занимающейся внесением поправок в Конституцию РФ, одобрил идею законодательно закрепить определение брака как союза мужчины и женщины, но подчеркнул при этом, что необходимо соблюдать точность формулировки.
Ранее Путин заявил, что в России не появятся "родитель номер один" и "родитель номер два", пока он возглавляет страну.
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