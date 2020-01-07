Число пострадавших в давке на церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани выросло до 190, погибли 40 человек, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков. Ранее сообщалось о 35 погибших и 48 пострадавших.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штaты нaчaли переброску своих стрaтегических бомбaрдировщиков B-52 с aвиaбaзы в Луизиaне нa остров Диего-Гaрсия в Индийском океaне.

В свою очередь, в Иране секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC), бывший министр обороны страны Али Шамхани пригорозил США 13 вариантами мести за убийство Сулеймани.