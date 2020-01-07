Как Иран отомстит США за убийство Сулеймани?
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, почему Иран не может игнорировать убийство генерала Сулеймани Соединенными Штатами.
Число пострадавших в давке на церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани выросло до 190, погибли 40 человек, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков. Ранее сообщалось о 35 погибших и 48 пострадавших.
Ранее стало известно о том, что Соединенные Штaты нaчaли переброску своих стрaтегических бомбaрдировщиков B-52 с aвиaбaзы в Луизиaне нa остров Диего-Гaрсия в Индийском океaне.
В свою очередь, в Иране секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC), бывший министр обороны страны Али Шамхани пригорозил США 13 вариантами мести за убийство Сулеймани.
Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН заявил, что наиболее вероятные шаги Ирана в отношении США будут направлены на американскую базу в Ираке или посольство США в Иране.
«Штурм американского посольства в Иране или действия против военных на американской базе в Ираке при поддержке проиранских сил – вот, что могут предпринять в Иране в первую очередь. Есть возможность нанесения удара по военным базам, но, думаю, это – крайняя мера. Еще вариант – закрытие Ормузского пролива», - перечислил собеседник НСН.
Семён Багдасаров указал сроки, в которые Иран назовет, что именно готов предпринять в ответ на уничтожение генерала КСИР Касема Сулеймани. Востоковед отметил, что у Ирана нет варианта игнорировать действия США.
«Сегодня в Иране похороны Касема Сулеймани, думаю, завтра-послезавтра они (власти Ирана – прим. НСН) должны озвучить варианты 13 вариантов мести, о которых они говорят. А что-либо предпринять им необходимо. Если ничего не сделать, то авторитет Ирана в целом упадет в шиитском, исламском мире, я уж не говорю об авторитете руководства страны!», - отметил востоковед.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, почему преждеврененно говорить о выводе войск США из Ирака.
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