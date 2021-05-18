В США ожидают, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели
Белый дом ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.
По его словам, есть предложение о встрече лидеров двух стран и американская сторона ожидает, что это случится в ближайшие недели.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что двусторонний саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Швейцарии.
Песков призвал не гадать на кофейной гуще, а дождаться окончательных договоренностей, которые пока не были достигнуты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru