В США ожидают, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели

Белый дом ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.

По его словам, есть предложение о встрече лидеров двух стран и американская сторона ожидает, что это случится в ближайшие недели.

Песков: Новая встреча Путина с Лукашенко может пройти в конце мая

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что двусторонний саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Швейцарии.

Песков призвал не гадать на кофейной гуще, а дождаться окончательных договоренностей, которые пока не были достигнуты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденРоссийско-американские Отношения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры