В США ожидают, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели

Белый дом ожидает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рейкьявике.

По его словам, есть предложение о встрече лидеров двух стран и американская сторона ожидает, что это случится в ближайшие недели.