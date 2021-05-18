«Не гадайте на кофейной гуще». Песков прокомментировал слухи о встрече Путина и Байдена в Швейцарии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что двусторонний саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Швейцарии.
"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в российских госструктурах, назвал Швейцарию возможным местом встречи Путина и Байдена. По данным издания, решение о дате и месте проведения встречи российского и американского лидеров во многом зависит от итогов переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые состоятся 20 мая в Рейкьявике.
Ранее в Белом доме сообщили о предложении Байдена провести встречу с Путиным летом нынешнего года в одной из стран Европы. Американский лидер выразил уверенность, что саммит состоится в июне. При этом в Кремле отмечают, что договоренностей относительно встречи пока не достигнуто.
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