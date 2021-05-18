Песков: Новая встреча Путина с Лукашенко может пройти в конце мая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время может состояться встреча президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, правительство РФ работает над исполнением поручений по итогам встречи Путина с Лукашенко, состоявшейся в апреле в Москве.
В нынешнем году Лукашенко приезжал в Россию дважды: 22 февраля он встретился с Путиным в Сочи, а 22 апреля состоялись переговоры российского и белорусского президентов в Москве.
9 мая после телефонного разговора Лукашенко с Путиным пресс-служба белорусского лидера сообщила, что главы государств договорились о встрече «в ближайшее время».
Как отметил близкий к Кремлю источник «Коммерсанта», дата переговоров пока не раскрывается, чтобы в случае ее переноса избежать спекуляций «по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка». По данным издания, встреча Путина с Лукашенко может состояться до конца мая, однако ее место пока не определено.
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