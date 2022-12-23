Американский сенат одобрил проект бюджета почти на $1,7 трлн с пакетом помощи Украине
Сенат конгресса США одобрил проект бюджета на 2023 финансовый год, который предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Объем бюджета составляет около $1,7 трлн. Годом ранее он был заложен на уровне $1,52 трлн. Отмечается, что большую часть средств направят на оборону ($858 млрд), еще $722,5 млрд выделят на не связанные с обороной траты, сообщает телеканал «360».
При этом США планируют направить $44,9 млрд на экстренную поддержку Украины и союзников по НАТО. Часть этих средств задействуют в подготовке украинских военных и пополнении переданных Киеву запасов вооружений.
Кроме того, в бюджете на следующий финансовый год предусмотрено выделение более $300 млн на «противодействие влиянию России», пишет «Свободная пресса». В частности, средства направят на поддержку «энергетической независимости и экономической стабильности» государств, находящихся под «давлением» Москвы. Также в проект бюджета США включили поправку об изъятии замороженных санкциями активов российских бизнесменов для их передачи Киеву.
В ближайшее время проект бюджета рассмотрит палата представителей, если документ утвердят, он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
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