В США обеспокоены сближением Ирана и России

США обсуждают со многими странами взаимодействие России и Ирана. Об этом заявила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер на мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, передает ТАСС.

По её словам, государства Ближнего Востока должны быть обеспокоены сотрудничеством Москвы и Тегерана в военно-технической сфере.