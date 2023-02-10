В США обеспокоены сближением Ирана и России

США обсуждают со многими странами взаимодействие России и Ирана. Об этом заявила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер на мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, передает ТАСС.

По её словам, государства Ближнего Востока должны быть обеспокоены сотрудничеством Москвы и Тегерана в военно-технической сфере.

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«Это то, о чем мы говорим со странами на Ближнем Востоке, что им нужно обратить внимание, быть обеспокоенными этим и работать с нами, чтобы противодействовать, где возможно», — подчеркнула Уолландер.

Она также добавила, что в Вашингтоне делают всё, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия.

Ранее, как сообщала НСН, президент США Джо Байден допустил войну с Ираном.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокРоссияИранСША
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